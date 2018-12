Ouverture du Salon Aeromart Toulouse 2019

De plus en plus souvent présenté comme le "petit Bourget", le Salon Aeromart Toulouse a ouvert ses portes ce matin. Carole Delga, la Présidente de la Région Occitanie, et Stéphane Castet, le patron d'Aeromart, ont ouvert une édition qui accueillera 1200 entreprises, 4500 participants issus de 55 pays.

Avec 4 journalistes sur place, Air & Cosmos sera au coeur de l'événement. Retrouvez notre dossier Supply Chain Airbus et le compte-rendu du Salon dans Air & Cosmos.