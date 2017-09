Ouragan Irma : mobilisation des moyens militaires

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Viendra ensuite le temps de l'intervention. La frégate de surveillance "Ventôse" devrait arriver à Saint Martin le 08 septembre avec à bord du fret, des vivres, de l'eau et du personnel de l'armée de Terre. Deux hélicoptères de manoeuvre Puma en provenance de la Guyanne sont également en cours de déploiement. La priorité sera d'établir un plot avec du carburant afin de permettre à ces appareils d'intervenir depuis une base improvisée sur place. Notons que ces hélicoptères sont équipés d'un treuil et peuvent si nécessaire apponter sur les bâtiments de la Marine Nationale. Une seconde frégate de surveillance, le "Germinal" va également être déployée avec à bord une Alouette III. Une fois l'état des pistes évalué, le Casa de l'armée de l'Air devrait reprendre les rotations vers Saint Martin.

Juste après le passage de l'ouragan, des appareils ont été envoyés pour des vols de reconnaissance. Deux avions Falcon 50M de la Marine Nationale sont mobilisés. Ils sont employés pour apprécier la situation et évaluer les dégâts.

Le déploiement se déroule en trois phases. Avant le passage de l'Ouragan, les armées françaises ont pré-positionné des moyens légers. Quatre rotations d'un avion de transport Casa de l'armée de l'Air ont permis d'acheminer depuis Fort de France vers Saint Martin des modules d'intervention comprenant 30 militaires et des moyens légers pour pouvoir par exemple déblayer des accès. Ces rotations ont aussi permis de transporter quatre postes mobiles de la sécurité civile.

Le ministère des armées a confirmé ce matin le déploiement dans la zone caraïbe de moyens militaires afin de porter assistance aux populations touchées par l'ouragan Irma, en particulier à Saint Bathélémy et à Saint Martin. Le déploiement de ces moyens se fait en coordination notamment avec le ministère de l'intérieur.

Afin de porter assistance aux populations touchées par l'ouragan Irma dans les caraïbes, les armées françaises ont déployés des moyens terrestres, maritimes et aériens.

