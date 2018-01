OTAN : Deux Tu-160 interceptés en mer du nord

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ces interceptions sont assez fréquentes. La Russie envoie régulièrement des appareils à long rayon d'action au large des espaces aériens d'Europe occidentale. Les avions russes veillent toujours a bien rester en dehors des espaces aériens nationaux. Mais l'OTAN fait toujours intervenir des chasseurs pour s'assurer du comportement de ces appareils et pour démontrer ses capacités de réaction.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.