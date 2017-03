Orly : deux députés essonniens déposent une loi contre les nuisances sonores

Eva Sas (EELV), deputée de la 7e circonscription de l'Essonne et Romain Colas (PS), député de la 9eme circonscription, ont déposé le vendredi 3 mars devant l'Assemblée nationale une proposition de loi contre les nuisances sonores à Orly, selon le Parisien.

Les deux députés souhaitent notamment étendre d'une demi-heure le couvre-feu de 23 heures à 6h30 (au lieu de 6h00 actuellement). Le projet législatif veut aussi inscrire dans la loi le plafonnement des créneaux horaires. Pour mémoire, l'aéroport d'Orly est plafonné à 250 000 créneaux depuis le 6 octobre 1994.

Les deux parlementaires voudraient aussi rendre obligatoire la concertation avec la population voisinant la plateforme pour toute modification des trajectoires, même en période de travaux. Ils souhaitent aussi que soit mis à l'étude un relèvement des altitudes minimales de survol pour limiter au maximum les nuisances sonores pour les riverains survolés.

Cette proposition intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour justement demander un déplafonnement de la plateforme d'Orly. C'est notamment le cas de Ryanair qui voudrait exploiter des lignes au départ d'Orly, et de la filiale low cost du groupe Air France-KLM, Transavia, qui voudrait y développer davantage de dessertes.