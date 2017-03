Opérations spéciales : des capacités combinées

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

...Pour en savoir plus, rendez-vous dans vos kiosques et kiosques numériques vendredi 24 mars.

....L'hélicoptère est aussi devenu une composante clef des opérations spéciales. La consolidation progressive du 4ème RHFS et le retour d'une capacité "forces spéciales" au sein de l'escadron "Pyrénées" en témoignent.......

Ces derniers emploient principalement deux types de drones. Cependant, les besoins en véhicules pilotés à distance sont toujours plus importants et les champs d'applications possibles très variés.....

Air & Cosmos sera au Salon SOFINS, l'évènement dédié aux forces spéciales et qui se déroulera au Camp de Souge du 28 au 30 mars. L'occasion d'un dossier "en avance de phase" qui s'articule notamment autour d'une interview du général André Lanata, Chef d'Etat-Major de l'armée de l'Air, d'un focus sur le 4ème RHFS et d'un autre sur les commandos parachutistes de l'air du CPA10.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(ne) Etudes et Réglages Hyperfréquences - H/F

Technicien Etudes et Réglages Hyperfréquences - H/F

Ingénieur(e) Développement et Industrialisation Equipements Bord - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.