Oneworld fête ses 18 ans

C'est en février 1999 que l'alliance aérienne Oneworld s'est constitué autour de cinq membres fondateurs : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Qantas et Canadian Airlines (qui a par la suite fusionné avec Air Canada, membre de Star Alliance).

L'alliance compte à présent quatorze membres avec l'adhésion progressive dans l'ordre chronologique de : Finnair, Iberia, LATAM (compagnie née de la fusion de LAN Chile et TAM Airlines), Japan Airlines, Royal Jordanian, S7, airberlin, Malaysia Airlines, Qatar Airways et Sri Lankan, plus une trentaine de "membres affiliés".

Dans les premiers temps de sa création, Oneworld opérait 6200 vols quotidiens vers 632 destinations dans 138 pays. Aujourd'hui, elle assure 13 800 départs quotidiens dans 1014 aéroports et 159 pays.