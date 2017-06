OneWeb Satellites a inauguré son usine toulousaine

Initié par Greg Wyler en 2014, le projet OneWeb et ses 900 satellites prend forme : une première chaîne d'assemblage a été inaugurée hier à Toulouse.

L'ambitieux projet de constellation OneWeb, qui doit commercialiser ses services à partir du premier semestre 2020, entend permettre un accès abordable à Internet pour tous (« Afordable access for everyone »), et partout. Dans sa configuration actuelle, son segment spatial comprend 648 satellites opérationnels et 252 satellites de remplacement –il pourrait s’étendre à terme à 2 620 satellites. Ils seront déployés sur une orbite basse quasi polaire (1 200 km d'altitude), à partir de début 2018. Construits par OneWeb Satellites, co-entreprise créée en janvier 2016 par OneWeb et Airbus Defence and Space, tous les satellites de la constellation seront identiques, simplifiés au maximum et prévus pour une durée de vie de 5 ans. Leur masse sera inférieure à 150 kg et leur puissance supérieure à 500 W.

15 satellites par semaine en rythme de croisière.

Le montage des dix premiers exemplaires sera réalisé dans une salle blanche de 4 600 m2, inaugurée le 27 juin à Toulouse. Ces satellites pilotes (qui seront intégrés à la constellation opérationnelle) permettront de tester les méthodes appliquées pour le reste de la production. Celle-ci, inspirée de l'industrie automobile et largement automatisée, devra atteindre une cadence inédite de 15 satellites par semaine en rythme de croisière. Elle démarrera au premier semestre 2018, dans une immense usine américaine de 9 000 m2, à deux pas du Centre spatial Kennedy, en Floride.

