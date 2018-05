Oman : nouveau terminal à l'aéroport de Mascate

Le nouveau terminal passagers de l'aéroport de Mascate du Sultanat d'Oman affiche une élégance architecturale assez rare qui mérite d'être soulignée.

Depuis le 20 mars, les compagnies aériennes desservant le Sultanat d'Oman jouissent d'un terminal passagers à l'aéroport de Mascate plus que flambant neuf. Son élégance architecturale extérieure et intérieure est assez rare et mérite donc d'être soulignée. Le principal opérateur à en profiter est Oman Air qui peut désormais proposer à ses passagers une chaîne de services entièrement améliorée. Une véritable oasis a été recrée à l'intérieur et cette élégance naturelle est démultipliée par l'abondance de lumière naturelle. Une grande sérénité se dégage de l'ensemble. Reste maintenant le concret de l'enregistrement. Le terminal compte trois entrées. La C est réservée aux passagers de la classe économique des autres compagnies aériennes, ceux d'Oman Air entrent par la B et ont 24 comptoirs d'enregistrement à disposition. L'entrée A est réservée aux passagers des classes premium mais ceux d'Oman Air sont servis séparément au moyen de 12 comptoirs et de trois autres dédiés aux superviseurs.