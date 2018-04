Oman Air dévoile sa "Mini Suite"

Oman Air a décidé d'équiper la Première classe de ses Boeing 787-9 d'une "Mini Suite" dotée d'une paroie avec portes coulissantes hautes de 139 cm et d'un diviseur d'intimité. Sans oublier un écran vidéo de 55 cm et un fauteuil transformable en un li

Oman Air n'a pas envie de laisser à ses "grandes soeurs" de la région l'exclusivité du confort et du luxe à bord des avions long-courriers. Oman Air a donc profité du dernier salon du tourisme de Dubaï pour dévoiler une "Mini Suite" qui sera installée pour la Première classe de ses futurs Boeing 787-9. Oman Air a, pour l'instant, commandé ferme six Boeing 787-8 dont deux ont été livrés, selon le site web de Boeing. S'ajoutent des exemplaires pris en location dont un Boeing 787-9 aménagé en deux classes : 30 en Affaires et 258 sièges en classe Economique. La "Mini Suite" d'Oman Air est dotée d'une paroi avec portes coulissantes hautes de 139 cm et d'un diviseur d'intimité. S'ajoutent un écran vidéo large de 55 cm et d'un fauteuil transformable en un lit long de 193 cm. Sans oublier des "petits plus" comme une armoire pour vêtements, une grande table de repas d'une seule pièce, un mini-bar réfrigéré,....