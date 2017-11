Okay Airways confirme cinq Boeing 787-9

La compagnie chinoise Okay Airways vient de transformer en commande ferme un MoU (Mémorandum of Undertanding), ou protocole d'accord, portant sur cinq Boeing 787-9.

Ce contrat avait été initialement annoncé lors de la dernière édition du Salon du Bourget du 19 au 25 juin 2017. Le calendrier de livraisons des appareils n'a néanmoins pas été communiqué.

Okay Airways est une compagnie privée chinoise qui opère depuis Pékin 45 destinations en Chine, plus 12 autres au Japon, aux Philippines, au Vietnam, en Corée du Sud et en Thaïlande. En août 2017, elle disposait d'une flotte de 25 appareils (19 Boeing 737-800, 5 Boeing 737-900 ER, et un Boeing 737-300F). Elle a en commande 26 appareils (4 Boeing 737-900 ER, 7 Boeing 737 MAX 8, 8 Boeing 737 MAX 10, 5 Boeing 787-9 et 2 Boeing 737-400 SF).