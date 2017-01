Poste

Entreprise : ASL Airlines

Description du poste

ASL Airlines France recherche 1 Technicien(ne) avion B1 et/ou B2 confirmé(e) / CDI

VOTRE MISSION

Assurer la conduite des dépannages sur Roissy-CDG et éventuellement en escale, dans le respect des normes de navigabilité.

Assurer la maintenance programmée.

Assurer la préparation logistique des travaux de rectification programmés.

Assurer la saisie informatique des travaux exécutés.

Date de prise de poste : Immédiate

Localisation : Roissy-CDG

Nous vous remercions de nous transmettre vos candidatures par le biais de notre site : www.aslairlines.fr / rejoignez-nous.

Compétences clés

VOTRE PROFIL

Diplôme reconnu pour l'exercice du métier de mécanicien en aéronautique.

Titulaire de la licence Part 66.

Connaissances et expérience B737 Classic et Next Generation (avec qualification de type).

5 ans minimum d'expérience sur un avion à réacteur de masse supérieure à 5,7 tonnes.

Pratique de la documentation constructeur.

Pratique de l'anglais technique.

Vous pourrez être amené à faire des déplacements.

Un véhicule est nécessaire compte tenu du fait que le poste se déroule en zone Cargo 9 à Roissy Charles de Gaulle.

Description de l'entreprise