Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

17 jan. 2017 | Par Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Poste

Entreprise : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Description du poste

Superviseur aéronautique de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Le poste est positionné au sein de la section en charge des moyens aériens du bureau B2 « Moyens d’intervention des services et coordonnateur aérien et maritime » de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, située à Montreuil (93).

Le superviseur aéronautique doit disposer d’une expérience significative et d’ensemble dans le domaine aéronautique.

Il assure des fonctions de supervision technique :

de l’ensemble de la structure aéronautique douanière et des fonctions associées : organisme de gestion du maintien de la navigabilité (OGMN) pour le maintien de la navigabilité, organisme d’entretien (OE) interne pour la maintenance aéronautique avions et hélicoptères et personnels d’examen de navigabilité (PEN) ;

des marchés d’acquisition, de développement et de maintien en conditions opérationnelles dans le domaine aéronautique (liens avec les fournisseurs et les industriels) ;

dans le suivi des travaux de la Direction de la sécurité aéronautique d’État (DSAE) et, plus globalement, de l’ensemble des sujets techniques aéronautiques en lien avec les acteurs externes ;

dans la mise en œuvre de la réglementation aéronautique étatique au sein de la structure aéronautique douanière.

Il assure des fonctions de conseil et d’expertise technique en matière :

d’orientations stratégiques de la DGDDI dans le domaine aéronautique ;

de recrutement des personnels aériens, navigants et non navigants techniques ;

de formation et de qualification des personnels aériens, navigants et non navigants techniques en lien avec les cellules d’instruction avions et hélicoptères de la douane ;

Il peut se voir confier des fonctions de chef de projet dans tout domaine touchant à l’aéronautique douanière.

Poste de catégorie A.

Candidature à adresser au bureau B2 de la direction générale des douanes et des droits indirects en postulant ci-dessous.