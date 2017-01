Stage Hexaline - TTS - Cergy (H/F)

Poste

Entreprise : Thales Training & Simulation S.A.

Thales Training & Simulation S.A. Lieu : Cergy - Île-de-France - FR

Cergy - Île-de-France - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : Stage

Stage Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Vous préparerez le concept de maintenance et les livrables associés (documentation de maintenance, liste des spares et outillages spécifiques, …) pour le système de mouvement électrique type Hexaline. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur l'activité Training & Simulation ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieur ou équivalent ? Vous avez une première expérience réussie en intégration HW/SW de systèmes complexes ? Vous avez l'esprit d'équipe, une bonne capacité d'adaptation, d'écoute et de synthèse ? Vous maitrisez l'anglais ? Alors, ce poste est fait pour vous.

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. L'activité Training & Simulation, forte de 1 000 collaborateurs se positionne comme un leader mondial des systèmes de formation et d'entraînement, civils et militaires : simulateurs de pilotage et de missions pour avions, hélicoptères, véhicules, armements terrestres et énergie. Le site de Cergy (400 personnes) fournit des services de formation et produit des systèmes de formation et d'entraînement, civils et militaires : simulateurs de pilotage et de missions pour avions, hélicoptères, véhicules, armements terrestres et énergie, pour la France et l'international. Le service Support Business France recherche un/une Stagiaire Hexaline Basé(e) à Cergy.