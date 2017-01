Poste

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Ingénieur(e) Mise en œuvre du Health Monitoring avec PikeOS dans nos futures architectures logicielles - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Les dernières architectures logicielles temps-réel développées par l'équipe LPLB sont basées sur l'hyperviseur temps-réel PikeOS. Cet hyperviseur supporte un module de « Health Monitoring » (HM) qui permet de prendre en charge les erreurs du système et de mettre en place des réponses adaptées en fonction du type et de la gravité de l'erreur rencontrée. Cette fonctionnalité encore non-exploitée devra être mise en place dans les architectures logicielles basées sur PikeOS. Rattaché(e) au Centre de Compétence Solutions Logiciel, vous avez pour missions : - Comprendre les différentes fonctionnalités du Health Monitoring - Mettre en place le module dans une architecture bord existante afin de couvrir les erreurs pouvant arriver à différents niveaux du système (applicatif, partition, driver, kernel) - Développer les mécanismes de récupération associés - Coupler l'architecture mise en place à un système d'injection de fautes permettant de stresser et tester les fonctionnalités du module La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Grandes écoles d'ingénieurs Anglais : Niveau Conversation Compétences/Exp Souhaitée : - Compétence en informatique avec une spécialisation dans le domaine Temps Réel et Systèmes embarqués. - Connaissance en hyperviseur, idéalement PikeOS. - Autonomie, curiosité et capacité à travailler en équipe

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.