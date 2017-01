Poste

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Ingénieur(e) Gestion thermique des équipements et composants de fortes puissances - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Le stage se déroulera au sein du Département Développement, Industrialisation, Analyse et Tests en Environnement Spatial. Notre Département est en charge du développement des équipements électroniques, antennes et charges utiles de satellites. Parmi les contraintes environnementales, la thermique joue un rôle très dimensionnant dans le Spatial. Rattaché(e) au Centre de Compétence Electronique, Vous avez pour missions : - Rechercher et évaluer des solutions technologiques permettant de relever le challenge thermique associé à la montée en puissance sans cesse croissante des équipements et des composants électroniques: - Identifier les solutions technologiques potentielles à partir des acquis d'études et de stages précédents - Axe matériaux très conducteurs thermiques (graphène, nanotubes de carbone, ...) - Axe matériaux d'interface thermiques (matériaux d'interface conducteurs, GapPad, ...) - Axe solutions fluidiques (mini boucles fluides diphasiques à pompage capuillaire ou mécanique) - Concevoir et approvisionner des véhicules de test élémentaires des solutions les plus prometteuses - Evaluer par test ces solutions et faire un rapport de synthèse des résultats avec recommandations associées La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Fin de cursus Ecole d'ingénieur Anglais : Niveau Compréhension Compétences/Exp Souhaitée : Matériaux, Thermique générale et modélisation numérique. Anglais, Bureautique (Excel, Word, Powerpoint)

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.