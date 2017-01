Poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Ingénieur(e) Etude d'une infrastructure pour la production de carte à valeur ajoutée à partir d'images satellites d'observation de la terre - H/F Basé(e) à : TOULOUSEPour répondre aux besoins de ses clients, Thales Alenia Space s'appuie sur des métiers et des expertises riches et variées, de la conception de systèmes à la mise en œuvre, de la fabrication des satellites, segments sol et équipements associés, aux opérations et services. Présentation de l'activité du service demandeur : Thales Alenia Space développe des systèmes end-to-end d'exploitation de données spatiales. En particulier, la Business Unit Optical Observation & Science (BUOOS) développe depuis plusieurs années des systèmes d'informations géographiques permettant l'exploitation des informations d'observation de la terre (images optiques, images radar, cartes) issues de capteurs variés. Situé dans la Direction Ingénierie système et sol, le sujet du stage poursuit les efforts de développement d'infrastructure de traitement de données d'observation de la terre. Rattaché(e) à la Direction Domaine Observation et Sciences, votre stage a pour objectif de proposer une architecture permettant de produire des cartes et des données à valeur ajoutée (détection des cultures, suivi de la forêt, gestion des risques naturels,...) pour des utilisateurs finaux. En s'appuyant sur des logiciels existants de traitement d'images, il s'agit d'identifier et de paramétrer des algorithmes pour pouvoir lancer les traitements sur les images, comme du changement de format, de projection cartographique, de la classification d'image, de la détection de changement sur une zone, .... La deuxième partie consistera à proposer une architecture permettant d'utiliser simplement les traitements identifiés, d'en automatiser certains, et de pouvoir en ajouter des nouveaux. Il s'agira de s'appuyer sur des solutions « open source » et sur les nouvelles technologies issue du web: Cloud, Distributed processing, Big Data, Image Analytics,... En fonction des résultats, il faudra : • analyser les contraintes en terme de temps de calcul et de volume de donnée, • identifier les composants nécessaire, • proposer une architecture • réaliser un prototype La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Ecole d'ingénieur/Mastère avec formation et ou expérience en développements et architecture des systèmes informatiques, traitement d'images. Anglais : Niveau Compréhension Compétences/Exp Souhaitée : - Informatique Langage Python Systèmes d'information et géographique (SIG) - La connaissance de l'observation de la terre est un plus - Maîtrise de l'anglais

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.