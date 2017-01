Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : Stage

Stage Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Ingénieur(e) Développement d'un outil de génération de signaux de navigation personnalisés pour la solution NAVYS - H/F Basé(e) à : TOULOUSELe stage se déroulera au sein de l'équipe NAVYS (Simulateur de Constellation GNSS) du département transmission charge utile et stations du domaine navigation France. L'équipe contribue au développement de nouvelles solutions de simulation et d'émulation pour les systèmes de navigation actuels et futurs. En particulier, l'équipe contribue au développement du produit NAVYS qui est une solution logicielle et matérielle de génération de signal de navigation développée conjointement par Thales Alenia Space et ELTA. NAVYS offre une très grande flexibilité pour la génération de signaux lui permettant d'ores et déjà de générer les futures signaux de navigation (G3, B3,….). Rattaché(e) à la Direction Domaine Navigation France, vous avez pour missions : La spécification et le développement d'un outil permettant la création/génération de message de navigation "custom". Cet outil permettra la définition de signaux de navigation de façon générique, abstraction devant permettre aussi bien la définition de signaux existants que de signaux futurs ajoutant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation à NAVYS. Ainsi, l'utilisateur pourra choisir le rythme, le type d'encodage ainsi que l'ordre et le format de codage des différents champs du message, leur taille et les périodes de mise à jour de chacun d'entre eux. Dans ce contexte, une première étape consistera en la définition de l'outil en prenant en compte l'ensemble des besoins qui seront exprimés par l'équipe. Une fois les besoins capturés, une spécification et conception seront réalisés ainsi qu'une implantation de la solution au sein du logiciel de pilotage du produit NAVYS existant. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Bac +5, Ecole d'ingénieur ou Master Spécialisé Anglais : Niveau Compréhension Compétences/Exp Souhaitée : - Domaine de l'informatique et des télécommunications, traitement du signal, compétences en développement logiciel (Java indispensable). - Connaissance des systèmes de navigation par satellite (GPS/Gallieo/BeiDou/Glonass/EGNOS). - Compétences en conception logicielle, connaissance d'UML et des Design Patterns souhaitée. - Connaissance de la plateforme de développement de plugin NetBeans un plus.

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.