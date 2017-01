Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : Stage

Stage Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Ingénieur(e) Détection multi-utilisateurs pour un système M2M par satellite - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Le stage se déroule dans le service Technologie Bord du Département Recherche et Technologies où sont réalisées les études amont pour les charges utiles du futur en matière d'ingénierie, d'hyperfréquences, d'optique, d'antennes et de traitement numérique du signal. Le contexte est l'étude d'un système régional de service M2M (Machine to Machine) par satellite géostationnaire opérant en bande S (2 GHz). La particularité de ce système est de posséder une grande antenne satellite (> 6 m), un formateur numérique de faisceaux situé au sol (Ground Based Beam Former, GBBF) et de mettre en œuvre de traitements numériques du signal innovants au niveau de la station gateway. Dans ce cadre, l'objet du stage est l'étude d'algorithmes de détection multi-utilisateurs (Multi User Detection, MUD) pour la réception des signaux et la démodulation. Ce type de traitement, basé par exemple sur les algorithme SIC (Sequential Interference Cancellation) ou PIC (Parallel Interference Cancellation) permet d'atténuer fortement les interférences co-canal et donc d'augmenter la capacité du système. Rattaché(e) à la Direction Technique, vous avez pour missions : - Prise de connaissance du système et de la charge utile M2M et de ses principaux sous-systèmes (antennes, réception, émission, formation numérique de faisceaux, ...) - Revue des différents algorithmes de détection multi-utilisateurs (MUD) applicables (SIC, PIC, ...) - Sélection et simulation sous MATLAB / Octave d'un ou deux algorithmes MUD - Evaluation des performances des algorithmes dans le contexte du système M2M étudié La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités Systèmes d'information et de communication sécurisés ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Ecole d'Ingénieurs Télécoms : Sup Télécom, ISAE, ENSEEIHT… Une spécialisation en télécoms spatiales ou traitement numérique du signal serait appréciée. Anglais : Niveau Compréhension Compétences/Exp Souhaitée : - Télécommunications spatiales, - Communications numériques, - Traitement numérique du signal, - Programmation MATLAB / Octave

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Les 14 000 collaborateurs de l'activité Systèmes d'information et de communication sécurisés développent des systèmes de communications militaires et de numérisation de l'espace de bataille, des systèmes de sécurité urbaine, de protection des États et des infrastructures critiques, ainsi que des solutions de cybersécurité. Le site de Toulouse développe, en tant que CESTI (Centre d'Évaluation de la Sécurité des Technologies de l'Information agréé par l'ANSSI) et dans le cadre d'un partenariat de plus de 20 ans avec le CNES, une offre intégrée d'expertise et d'évaluation qui s'étend des composants aux produits de sécurité matériels et/ou logiciel, de la carte électronique au système d'information.