Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : Stage

Stage Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC + 5 : Ingénieur(e) Définition et évaluation des performances d'un « Software Designed Router » (SDR) - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Rattaché(e) au centre de compétence solution logiciel , votre objectif sera de : Définir et évaluer des performances d'un « Software Designed Router » (SDR), charge utile d'un satellite, à base de processeur T2080 de NXP. Insertion de plusieurs SDR autour d'une fabrique haut débit. Vous avez pour missions : I) Définition de l'architecture logicielle d'une brique du SDR en prenant en compte les caractéristiques suivantes : - interfaces externes : Ethernet - interfaces internes : PCI express - capacité de routage : 40 Gigabits environ - gestion des qualités de services - accélération matérielle : DPAA du processeur II) Réalisation du logiciel de la brique du SDR - implémentation sur cartes d'évaluation NXP - évaluation des performances III) Définition de l'architecture matérielle et logicielle d'un routeur haut débit (250 Gigabits) sur la base d'une fabrique haut débit interconnectant plusieurs SDR. - interfaces externes : Ethernet IV) Option : Evaluation de protocoles de routages permettant l'interconnexion dynamique des charges utiles (SDR) entre plusieurs satellites et des routeurs au sol. Le stage se déroulera en suivant un processus Agile basé sur Scrum. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Grandes écoles d'ingénieurs Compétences/Exp Souhaitée : - Langage de programmation C/C++, de bonnes connaissances en protocoles de communication (TCP/IP, MPLS, OSPF, RSVP…). - Autonomie, curiosité et capacité à travailler en équipe - Anglais indispensable.

Description de l'entreprise

