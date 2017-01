Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : Stage

Stage Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Ingénieur(e) BigData pour Produits Séquenceurs de test - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Rattaché(e) au Centre de Compétences Solutions Logiciel, au sein de la Ligne de produit Mission et Bancs de Tests de Thales Alenia Space, vous intégrerez le service produits communs et forge logicielle. Vous travaillerez autour des séquenceurs de tests existants utilisés sur des bancs RF ou scientifiques de production de charges utiles de satellite. Vous avez pour missions : D'analyser les impacts sur les architectures d'aujourd'hui pour le traitement centralisé de masse d'un grande volume de données (logbook et résultats de mesure, etc ...) pour la mise en place d'indicateurs de tendance et de prédiction de pannes des bancs de test opérationnels. Adapter toutes les technologies BigData sur les produits séquenceurs pour : - en extraire un certain nombre d'informations de manière automatisée - corriger les architectures d'aujourd'hui - croiser différents résultats de sources différentes - amener de la valeur sur les informations disponibles et non exploitées aujourd'hui - répondre aux enjeux de demain avec une volumétrie de données de plus en plus importante - Prise en main des solutions existantes Dimensionnement/configuration/ customisations des produits séquenceurs La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Formation Ingénieur(e) en informatique /électronique Anglais : Niveau Conversation Compétences/Exp Souhaitée : - Rigueur, Dynamisme, Pragmatisme, Anticipation, Autonomie - De profil très technique vous êtes passionnés de nouvelles technologies. - Vous appréhendez correctement la dimension industrielle du processus de développement et vous êtes connaisseur des dimensions sécurité et performance de vos applications. - Vous êtes à l'aise dans l'ecosystème Bigdata, les technos web et open source - Vous êtes conscient des exigences de qualité, testabilité, documentation, maintenabilité de votre code. - Vous vous inscrivez sans problème dans une démarche AGILE privilégiant ainsi pragmatisme et efficacité. Qualités Humaines : - Bon relationnel, support mutuel avec les référents des produtis séquenceurs - Dynamisme, Leadership technique - Se focalise sur les réalisations collectives et se mobilise avec l'équipe dans les moments clés - Coopère efficacement au sein de l'équipe et avec les acteurs qui l'entourent Spécificités du Poste : Profil ayant une base dans la conception et la réalisation de logiciels ou applicatifs de test, et dans les technologies BigData, dans des contextes nécessitant un haut niveau de qualité et de fiabilité.

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.