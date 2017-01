Stage (Bac +5) - Développement d'équipements avioniques hélicoptère simulés - TTS Cergy (H/F)

Poste

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stagiaire 6 mois Développement d'équipements avioniques hélicoptère simulés Basé(e) à Cergy (95) Vous êtes rattaché(e) au service CVE (Composants Véhicules et Equipements) L'objectif de ce stage est d'analyser les différentes fonctionnalités des équipements avioniques à travers un data package et de développer leur simulation. Le développement s'appuiera sur le logiciel SCADE et les équipements simulés seront déployés sur une plateforme de test pour intégration. Vos principales missions : - Analyser le data package des équipements (architecture, interface, fonctionnalités) - Concevoir la simulation des équipements (suivant un guideline existant) - Développer le display et la logique sous SCADE en intégration continue - Ecrire les tests associés avec CppUnit - Intégrer la solution sur une plateforme de test (cockpit simulé) Formation : 3ème année d'école d'ingénieur, spécialité aéronautique Intérêt / connaissance du domaine équipements aéronautiques Connaissances souhaitées : - Langage C++ / C - UML - Matlab Simulink ou SCADE Environnement/Outils : PC Windows/Linux, Eclipse, Visual Studio, Maven, Clearcase Au sein de nos équipes, nous vous offrons : - du challenge, - des opportunités de carrière, - et des technologies innovantes pour rendre le monde plus sûr. Together We Explore a world of possibilities * Toutes nos offres sur : https://www.thalesgroup.com/fr/homepage/carrieres * Repoussons les frontières du possible

Description de l'entreprise

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. L'Activité Mondiale Avionique, emploie 10 000 personnes dans le monde et offre une large gamme d'équipements et de fonctions embarqués pour l'avionique civile, militaire et hélicoptère. L'Activité Mondiale Avionique propose également des solutions de simulation et d'entraînement, de systèmes électriques et de multimédia de cabine. Enfin, elle est spécialisée dans les sous-systèmes d'imagerie et d'hyperfréquences. Pour toutes ces activités, l'Activité Mondiale Avionique fournit services et support dans le monde entier.