Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Expérience : Débutant

Contrat : Stage

Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +5 : Architecte Eléctrique Charge Utile Répéteur - H/F Basé(e) à : TOULOUSEL'Architecte Electrique Charge Utile est responsable du suivi de développement du produit câblage électrique qui est confié à un fournisseur. Il assure le suivi technique et la cohérence du câblage Charge Utile avec l'architecture électrique satellite. Rattaché(e) au Centre de Compétence Plateforme et Intégration, Vous avez pour missions : • Pilotage technique de l'ingénierie et conception câblage sous-traitées • Rédaction des consultations produit câblage • Collecte les données systèmes de l'architecture électrique (affectations, IDS, …) • Intègre les données de câblage dans la base de données satellite (spécifique concepteur), bilan de masse • Assure la cohérence entre les liens électriques et le cheminement, Votre objectif est de développer les outils permettant d'améliorer les taches réalisées, notamment en automatisant les activités manuelles suivantes : • Création du budget TMTC automatiquement à partir de la hardware matrice ou des blocs diagrammes Charge Utile • Création des affectations Power et bus de données automatiquement à partir de la CAO mécanique (aménagement de la charge utile) La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Ecole Ingénieur électronicien Anglais : Niveau Compréhension Compétences/Exp Souhaitée : - Connaissances Excel Spécificités du Poste : - Goût du travail en équipe - Dynamisme et bonne aptitude relationnelle

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.