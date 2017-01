Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : Stage

Stage Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC + 4/5 : Ingénieur(e) Etude et mise en place d'une gestion de version sous GIT appliquée à des projets de design ASIC/FPGA spatiaux - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Le service ASIC de la ligne de produit LPE regroupe une équipe de concepteurs ASIC et FPGA. La direction des Systèmes d'Information accompagne et supporte les concepteurs, en particulier : • dans le choix des outils • dans leur mise en œuvre dans le système d'information. • dans l'intégration de ces outils dans la méthodologie de conception. Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'information, Votre mission est Dans le cadre du flot de conception ASIC et FPGA, mener une étude sur la méthodologie de gestion de version des données avec les outils git : • Etude de la méthodologie appliquée au flot de conception actuel • Automatisation de la gestion des environnement de travail • Mise en place sur un projet pilote • Rédaction du manuel utilisateur et d'un quick guide La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De formation : Stage prévu dans le cadre d'une 3ème année d'école d'ingénieurs en microélectroniqueAnglais : niveau conversation Compétences/Exp Souhaitée : - Connaissance des flots de conception FPGA et éventuellement ASIC - Connaissance des environnements UNIX (Linux Red Hat) et scripting

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.