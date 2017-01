Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Expérience : Débutant

Contrat : Stage

Etudes : Bac +4

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Stage BAC +2/3 : Gestionnaire de Données de Laboratoire - H/F Basé(e) à : TOULOUSE Rattaché(e) au Centre de Compétence Electronique, votre mission portera sur la mise en commun, via un fichier/ logiciel / outil existant, de toutes les mesures effectuées dans les laboratoires de la Ligne de Produits Hyperfréquence (LPH), en particulier celles des puces élémentaires (MMIC) et des différentes fonctions sur alumine (MIC). L'objectif est de mutualiser, ranger et rationnaliser ces donneés. Vous devrez : 1- faire un inventaire des différentes fonctions existantes à la LPH (MMIC et MIC), et analyser les différents mode de sauvegarde des laboratoires. 2- récupérer les données associées à chaque fonctions. 3- créer et organiser un systeme intelligent de rangement physique et numérique de toutes ces puces et MICs, (afin de les trouver rapidement, avec enregistrement de l'emprunteur, de la date, la raison …). Cette tâche comprend la création de l'Interface Homme Machine si nécessaire. 4- prévoir le caractère évolutif de ce système et rédiger un manuel utilisateur La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : DUT / Licence pro informatique - 1ère année école d'ingénieur Compétences/Exp Souhaitée : - Connaissance des bases de données - Connaissance des langages de gestion de données. - Notions d'électronique hyperfréquence Spécificités du Poste : Informatique apliquée à la gestion de données techniques

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.