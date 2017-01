Software Architect - TTS Cergy (H/F)

Poste

Entreprise : Thales Training & Simulation S.A.

Thales Training & Simulation S.A. Lieu : Cergy - Île-de-France - FR

Cergy - Île-de-France - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : CDI

CDI Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Votre mission principale sera d'élaborer l'architecture logicielle de référence pour les lignes de produits Air, Land et Hélicoptère avec la contribution des autres acteurs clefs (Design Autority - Responsable de la ligne de produits et les architectes des composants). Dans ce contexte, vous serez responsable de : Définir les objectifs, les besoins et la visionMettre en évidence les exigences critiques et clés qui impactent le logicielÉvaluer et sélectionner les styles d'architectureRéaliser la conception logique et physiqueDéfinir, si besoin est, une maquette/un démonstrateur L'architecture de référence devra être compatible avec les besoins des lignes de produits existantes en favorisant ainsi la réutilisation et le partage des composants existants. Vous serez responsable d'organiser et gérer l'étude de l'architecture de façon transverse dans la Business Line. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur l'activité Training & Simulation ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De formation supérieure en école d'ingénieur ou en Université Master 2, vous disposez d'une première expérience sur un poste et un environnement similaire ? Vous êtes rigoureu(se), tenace et dynamique ? Votre culture du résultat vous a permis de mener à bien différentes missions qui vous ont été confiées ?

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. L'activité Training & Simulation, forte de 1 000 collaborateurs se positionne comme un leader mondial des systèmes de formation et d'entraînement, civils et militaires : simulateurs de pilotage et de missions pour avions, hélicoptères, véhicules, armements terrestres et énergie. Le site de Cergy (400 personnes) fournit des services de formation et produit des systèmes de formation et d'entraînement, civils et militaires : simulateurs de pilotage et de missions pour avions, hélicoptères, véhicules, armements terrestres et énergie, pour la France et l'international. Le service plateforme, architectures et outils recherche un/une Software Architect (SwARC) Basé(e) à Cergy.