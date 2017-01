Poste

Entreprise : ASL Airlines

Description du poste

ASL Airlines France recherche 1 Permanent Technique / CDI

VOTRE MISSION

Dans le cadre des Spécifications d'Agrément d'Entretien, du Manuel d'Entretien et du Minimum Equipment List (MEL) de la Compagnie, assurer en temps réel la navigabilité des avions afin de contribuer à la réalisation du programme, et garantir le respect des standards de qualité de la Compagnie par les ateliers chargés de la maintenance des appareils.

Vous aurez pour missions :

• La gestion des dépannages : le titulaire doit s'assurer que les pannes signalées par l'équipage sont prises en compte par les ateliers, et que le dépannage est entrepris, tout en assurant le Support Technique auprès des sous-traitants en escales et du service production d’ASL Airlines France.

• En cas de recherche de pannes, le titulaire a pour charge de constituer un dossier technique qui sert de base au service Technique pour une analyse approfondie des remèdes à apporter.

• Le titulaire est l’interlocuteur technique au quotidien de l’équipage PN.

• L’interface avec la Direction d’Exploitation.

• Le titulaire a en charge d'affecter les immatriculations des avions sur le programme de vols, afin de prendre en compte les contraintes techniques propres à chaque avion (butées de visites, régulation des potentiels, dépannages, etc...).

• Le suivi des visites.

•Le titulaire a en charge la mise à jour de sa documentation : MANEX, AMM. IPC, Wiring Diagram, Schematic et la mise à jour des applications informatiques.

• L’assistance technique en escale

Ces différentes missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions et de l’adaptation de l’activité de la Compagnie.

Date de prise de poste : Immédiate

Localisation : Roissy-CDG

Nous vous remercions de nous transmettre vos candidatures par le biais de notre site : www.aslairlines.fr / rejoignez-nous.

Compétences clés

VOTRE PROFIL

Pratique de la documentation pour la maintenance avion.

Pratique de l’anglais technique (écrit et parlé)

Pratique de l’environnement Windows, Excel et des outils informatiques spécifiques

Bonne connaissance technique du B737 Classique et Nouvelle Génération

Autonomie

Esprit d’équipe

Réactivité

Vous pourrez être amené à faire des déplacements.

Un véhicule est nécessaire compte tenu du fait que le poste se déroule en zone Cargo 9 à Roissy Charles de Gaulle.

Description de l'entreprise