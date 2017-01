Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : CDI

CDI Etudes : Doctorat

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Payload Test Conductor (IES)- H/F Basé(e) à : TOULOUSE Rattaché(e) à la Direction Centre de Compétence Plateforme & Intégration, vous avez pour missions : 1.Activités dans les projets : • Responsable technique du métier RF et électrique en AIT CU RF sur une affaire pour toutes les phases : sous-système, système et campagne de tir. 2.Activités dans l'équipe : • Encadrer fonctionnellement les équipes de TDM en opération sur son modèle de vol et faire appliquer les règles qualité, sécurité du personnel et intégrité du matériel. • En phase de préparation, être responsable de la définition, l'approvisionnement et la préparation de l'ensemble des moyens de test nécessaire sur son affaire ; élaborer les spécifications des moyens AIT et les procédures relatives au domaine RF et électrique. • En phase opérationnelle AIT CM, assurer l'application en salle des consignes données lors du daily meeting et la coordination des activités du jour. • En phase opérationnelle AIT SAT, conduire toutes les activités liées aux essais RF effectuées sur le satellite. Valider toutes les interventions sur la Charge Utile et vérifier en permanence que l'environnement de la CU garantit son intégrité. • Valider en premier niveau les résultats de tests. • Valider les rapports d'essais en tant que responsable métier. • Participer à l'analyse des NCR. 3.Activités dans le métier : • Apporter son expertise auprès des équipes opérationnelles sur la mise en œuvre des EGSE RF • Etre responsable des bases de données des outils de test. • Garantir que l'ensemble des moyens, des outils, des procédures électriques/RF, des bases de données sont prêts pour les différentes phases opérationnelles. • Prendre en compte les REX des autres affaires, sensibiliser les TDM sur les recommandations applicables. Contribuer au REX des fins de phases et à l'amélioration permanente du métier RF. • Prendre en charge des chantiers de compétitivité. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Ingénieur Electronique avec connaissance RF Expérience dans la fonction : > 5 ans Anglais : niveau conversation Spécificités du Poste : Mission à prévoir d'assez longue durée. (Cannes, Pays étrangers) pour la poursuite des activités RF de niveau SAT.

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.