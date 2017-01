Ingénieur(e) Support outils de l'ingénierie Système (H/F)

Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Lieu : Cannes La Bocca - Provence-Alpes-Côte d'Azur - FR

Expérience : Débutant

Contrat : CDI

Etudes : Doctorat

Description du poste

QUI ETES-VOUS ?

Compétences clés

De formation BAC+5, Ingénieur informatique ou équivalent, vous possédez une expérience de 5 années minimum dans le domaine de l'ingénierie système dans des environnements complexes à logiciel prépondérant. Vous aimez le travail en équipe et avez le sens du service afin d'apporter votre support ? Vous avez une bonne connaissance de l'approche MBSE, et idéalement de l'ingénierie logicielle, et en particulier de l'environnement de développement Eclipse ? CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Au sein de la DSI , le service support Ateliers Système & Logiciel, déploie l'atelier Orchestra, Atelier d'ingénierie du groupe Thales et relaie les bonnes pratiques d'utilisation. Votre objectif est d'apporter le soutien aux équipes d'ingénierie sur l'utilisation de l'atelier, en particulier sur le domaine de la modélisation, solutions Capella, Melody, Rhapsody. En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : · Présenter les solutions, accompagner les utilisateurs sur les bonnes pratiques, et l'utilisation des outils de l'atelier Orchestra · Apporter coaching et support auprès des équipes d'ingénierie · Participer aux validations et montées en versions des outils du domaine, en particulier des add-ons, et en assurer le suivi des développements · Fournir les solutions aux dysfonctionnements remontés par les utilisateurs via le helpdesk · Contribuer à l'évaluation de solutions pour couvrir des besoins additionnels de l'ingénierie système ou logiciel (Simulation , BPMN ) La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). La Direction des systèmes d'information recherche un/une Ingénieur Support outils de l'ingénierie Système (H/F), basé(e) à Cannes.