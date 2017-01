Poste

Entreprise : Thales Alenia Space France

Thales Alenia Space France Lieu : Toulouse - Midi-Pyrénées - FR

Toulouse - Midi-Pyrénées - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : CDI

CDI Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Ingénieur(e) Développement Logiciels Sol pour Produits Mission Telecom Satellite - H/F Basé(e) à : TOULOUSEAu sein du Centre de Compétence Solutions Logicielles (CCSL) de Thales Alenia Space, le service LPM (Ligne de Produits Mission) développe des produits à logiciel prépondérant permettant la gestion au sol de la mission des satellites (PTM, CSM, IOT, M&C, TCA…). Dans le cadre des Produits Mission, conception et développement de logiciels sol visant les programmes de satellites de télécommunication. En particulier responsabilité de logiciels et de modules conçus pour s'adapter aux besoins des différents métiers tels que l'ingénierie satellite, la planification des Missions Telecom de la charge utile du satellite, de la surveillance de la charge utile et des Missions programmées, des tests en orbite du satellite (IOT) et de la surveillance des systèmes sol (M&C, Supervision). Responsabilité des tests logiciels autorisant les livraisons en interne et sur le site du client final, puis support utilisateur. Intégré(e) au sein d'une équipe de développement de Produits Logiciels à forte valeur ajoutée ayant également une forte compétence des métiers de Telecom Spatial. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités spatiales ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De Formation : Profil télécom et informatique. Bac +5 Ingénieur(e) généraliste + spécialisation dans le génie logiciel (Supelec, Supaero, Eurecom, Ensimag, Insa logiciel,N7, ..) Expérience dans la fonction : 0 - 1 anAnglais : niveau conversation Compétences/Exp Souhaitée : Programmation Java, Eclipse RCP ou Web, UML, Windows / Linux. Technologies WEB JavaScript, HTML5, CSS. Connaissance de bibliothèque graphique JavaScript (D3js, draw 2D touch…) et du framework AngularJS. La connaissance du domaine spatial et des satellites de télécommunication serait un plus. En plus des qualités techniques requises, vous présentez des capacités d'autonomie et d'adaptation. Spécificités du Poste : Disponibilité, autonomie, rigueur. Esprit d'innovation, curiosité. Passion pour la conception et le développement de logiciels. Capacité d'apprentissage rapide Habilitation CD . Des déplacements ponctuels en France et à l'étranger sont à prévoir.

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. Acteur spatial incontournable en Europe dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la terre, de l'exploration et de la réalisation d'infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Grâce à son expertise unique en matière de missions duales, de constellations, de charges utiles flexibles, d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution, Thales Alenia Space se positionne comme le partenaire industriel naturel pour accompagner les grands pays dans le développement de leur plan spatial. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2015 et emploie 7500 personnes dans 8 pays.