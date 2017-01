Poste

Entreprise : Corsair

Description du poste

INGENIEUR BUREAU D’ETUDES OPERATIONS (F/H) - CDD

Direction des Opérations Aériennes

Rattaché à la Direction des Opérations Aériennes vos missions sont d’assurer le suivi opérationnel des avions et de la documentation associée. Vous êtes également en charge des études et projets visant à améliorer et développer les opérations sol.

Votre capacité d’adaptation vous permet d’assurer l’intérim du technicien bureau d’études ainsi que du responsable du bureau d’études opérations.

Motivé par la perspective de rejoindre une compagnie aérienne et un service à taille humaine, vous avez à cœur de :

Assurer le suivi opérationnel des avions et de la documentation associée, support des opérations sol

Traiter les mises à jour de la documentation « constructeur »

Assurer la gestion documentaire des opérations sols (GHM, UOIL)

Elaborer les amendements et RT du manuel d’exploitation, parties A, B, C

Assurer le support opérationnel du Quart Opérations

Participer ou mener les projets visant à améliorer les opérations sol et aériennes

Etre moteur dans la mise en place de différents projets visant à améliorer les process au sein de la DO

Effectuer les études économiques associées

Paramétrer ou maintenir les logiciels métiers dédiés avions ou opérations sol

Paramétrer le logiciel de masse et centrage et mise à jour de l’AHM 560

Administrer les outils de calcul de performance avion

Administrer les outils de plan de vol

Assurer l’intérim du technicien BE OPS et du responsable BE OPS en cas d’absence ou de charge de travail élevée

CORSAIR s’intègre dans le dispositif de lutte contre tout type de discrimination.

Merci d’envoyer, par mail, un CV actualisé accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Patricia Jarry - Lebouc sous la référence CDD BEOPS en remplissant le formulaire ci-dessous.

Compétences clés

De formation ingénieur en aéronautique (type ENAC, SUPAERO, ENSICA…), vous avez une très bonne maîtrise de l’outil informatique et de l’anglais.

Votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse sont des qualités unanimement reconnues par tous. Réactif et autonome, vous aimez travailler en équipe.

La perspective de rejoindre une Compagnie à taille humaine intégrée à TUI, leader mondial du tourisme, est également source de motivation.

Description de l'entreprise

Corsair International, compagnie aérienne régulière française filiale du groupe TUI recherche un ingénieur bureau d’études opérations dans le cadre d’un CDD de 15 mois