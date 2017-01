Chef de Projet Expérimenté - TTS - Cergy (H/F)

Poste

Entreprise : Thales Training & Simulation S.A.

Thales Training & Simulation S.A. Lieu : Cergy - Île-de-France - FR

Cergy - Île-de-France - FR Expérience : Débutant

Débutant Contrat : CDI

CDI Etudes : Doctorat

Description du poste

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : La longue histoire de TTS, ses prestigieuses références et son rayonnement international font de TT&S un acteur de rang mondial. Dans le cadre du développement de ses activités et pour prendre la responsabilité d'un projet important en cours d'attribution, TTS recherche un Chef de Projets expérimenté. En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : Les travaux sont réalisés dans un contexte de coopération industrielle large, conduite sous la responsabilité de TTS. Vous êtes responsable du pilotage de l'ensemble du projet. Leader de l'opération, vous fédérez les actions des partenaires, sous-traitants et des équipes Thales autour des objectifs et des enjeux du projet. Vous gérez la relation avec le client et la communauté militaire utilisatrice du système. A ce titre, vous êtes vigilants à garantir la satisfaction des utilisateurs tout en assurant la défense des intérêts de l'entreprise et la rentabilité du contrat. S'agissant d'un projet structurant pour la politique produit de l'entreprise, vous travaillez en étroite collaboration avec le PLM concerné. La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre. Vous souhaitez en savoir plus sur l'activité Training & Simulation ? Cliquez ici.

Compétences clés

QUI ETES-VOUS ? De formation supérieure, vous maîtrisez le processus de conduite de projets dans Thales. Votre expérience réussie en tant que responsable de Projets complexes, tant par leur contenu technique que par les montages et les organisations et partenariats industriels associés, sera un atout. Votre relationnel, votre sens politique, de la négociation et du management d'équipes pluridisciplinaires ont été à l'origine de vos succès. Vous êtes autonome, rigoureux, pro-actif et dynamique et vous possédez de bonnes capacités de leadership. Vous rendez compte à votre management et alertez avec discernement. Anglais courant.

Description de l'entreprise

QUI SOMMES-NOUS ? Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. L'activité Training & Simulation, forte de 1 000 collaborateurs se positionne comme un leader mondial des systèmes de formation et d'entraînement, civils et militaires : simulateurs de pilotage et de missions pour avions, hélicoptères, véhicules, armements terrestres et énergie. Le site de Cergy (400 personnes) fournit des services de formation et produit des systèmes de formation et d'entraînement, civils et militaires : simulateurs de pilotage et de missions pour avions, hélicoptères, véhicules, armements terrestres et énergie, pour la France et l'international. La Direction STS recherche un/une Chef de Projet Expérimenté (H/F) Basé(e) à Cergy.