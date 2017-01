CDD Agent Bureau d’études spécialisé cabine (H/F)

Poste

Entreprise : Corsair

Description du poste

Missions globales :

Suivi du Standard technique de la flotte et des programmes d’entretien et traitement des AD/SB pour les ATA 21, 25, 33, 35, 38 et IFE.

Etudes de modifications des aménagements cabines de la flotte dans la recherche constante de l’amélioration du produit commercial,

Suivi de l’évolution du cadre réglementaire,

Plan d’action et suivi régulier de la performance des sous-traitants

Définitions et suivi des spécifications de la flotte (harmonie, matériel IFE, sièges, galleys, éclairages)

Missions occasionnelles / spécifiques :

Suivi sur site des visites d’entretien périodiques de type C et D.

Compétences clés

Formation, prérequis, compétences :

Formation et pré-requis

Niveau minimum BAC+3

3 ans d’expérience dans l’aéronautique

Anglais courant

Connaissance significative souhaitée dans une fonction similaire

Compétences techniques

Expérience en IFE

Connaissance de l’environnement réglementaire

Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

Qualités humaines et savoir-être

Rigueur et méthode

Organisation

Travail en équipe

Méthode

?CORSAIR s’intègre dans le dispositif de lutte contre tout type de discrimination.

Merci d’envoyer un cv actualisé accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Ghislaine MASOTTI

Description de l'entreprise

Rattaché(e) à la Direction Technique, et plus particulièrement au Responsable du bureau d’études, l’Agent BE spécialisé Cabine participera à la mission de suivi du standard technique de la flotte CORSAIR au sein du bureau d’études. Il aura sous sa responsabilité les ATA « cabine » et plus particulièrement les systèmes IFE.