Bid Manager contrats MCO - TTS Cergy (H/F)

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Bid Manager contrats MCO - H/F Basé(e) à Cergy (95) Vous êtes rattaché(e) à l'équipe Soutien & Services Client de TTS. Vous avez pour missions principales : - Elaborer des offres de Maintien en Condition Opérationnelle et /ou de prestations d'ingénierie logistique pour les développements de Simulateurs : En relation avec les équipes opérationnelles du Département Service Client, analyser le besoin Client, la concurrence, le niveau de service requis : en déduit les prestations d'Ingénierie logistiques à mettre en œuvre durant le développement des simulateurs ainsi que la définition du système de soutien permettant de satisfaire les exigences de fiabilité, maintenabilité et disponibilité correspondant à la demande du Client. * Elaborer des solutions de service compétitives * Elaborer les devis et les propositions techniques pour les offres de Soutien et les services associés * Assurer le reporting technique et financier Assurer la mise en œuvre effective des processus (Chorus 2) et outils de référence applicables au Support et Services Clients et à la conduite des offres - Participer au développement de l'activité Soutien & Services Client de TTS en imaginant des solutions de services innovants autour du déploiement des simulateurs et des Training Centers de TTS.

Compétences clés

De formation Ingénieur ou équivalent, vous avez une expérience réussie en management de projet ou d'offre. Compétences : * Familier avec le monde du Service, * Connaissance de Devispro * Autonomie, organisation, relationnel et travail en équipe, * Bon niveau d'anglais. Au sein de nos équipes, nous vous offrons : - du challenge, - des opportunités de carrière, - et des technologies innovantes pour rendre le monde plus sûr. Together We Explore a world of possibilities * Toutes nos offres sur : https://www.thalesgroup.com/fr/homepage/carrieres * Repoussons les frontières du possible

Description de l'entreprise

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde. L'Activité Mondiale Avionique, emploie 10 000 personnes dans le monde et offre une large gamme d'équipements et de fonctions embarqués pour l'avionique civile, militaire et hélicoptère. L'Activité Mondiale Avionique propose également des solutions de simulation et d'entraînement, de systèmes électriques et de multimédia de cabine. Enfin, elle est spécialisée dans les sous-systèmes d'imagerie et d'hyperfréquences. Pour toutes ces activités, l'Activité Mondiale Avionique fournit services et support dans le monde entier.