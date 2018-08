Nouvelle-Zélande : CAE fournira des simulateurs pour NH90

CAE a remporté un contrat afin de doter la Royal New Zealand Air Force de simulateurs de vol pour NH90.

L'entreprise CAE a annoncé le 9 août avoir décroché un contrat afin d'équiper la Royal New Zealand Air Force d'un système d'entraînement en vol pour ses hélicoptères NH90. Le contrat, d'une valeur de 50M de dollars canadiens, inclut également la maintenance des systèmes et le soutien. Le simulateur, qui devrait être livré en 2020, sera installé sur la base d'Ohakea.

Outre l'entraînement des pilotes, l'arrivée de ce simulateur permettra d'améliorer la disponibilité des NH90, actuellement employés pour la formation. « L'accès à la formation sur simulateur permettra de réduire le recours au NH90 pour les vols de formation, en rendant les hélicoptères disponibles pour un plus grand nombre de tâches opérationnelles », a déclaré Ron Mark, le ministre de la défense de Nouvelle-Zélande.

La Royal New Zealand Air Force sera équipée de la version CAE 700MR, présentée lors du dernier salon de Farnborough. Celui-ci permet de répondre aux besoins de formation des pilotes d'hélicoptères militaires. Le simulateur sera « équipé du générateur d'images CAE Medaillon-6000XR et d'un écran visuel assurant un champ de vision extrême (240 degrés à l'horizontale sur 88 degrés à la verticale), idéal pour pratiquer et répéter des manœuvres à risque élevé, telles que l'appontage et l'atterrissage dans des zones confinées », détaille CAE.