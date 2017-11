Nouvelle provocation nord-coréenne

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les Etats-Unis ont fermement condamné ce nouvel essai nord-coréen et ont appelé le conseil de sécurité à se réunir afin d'établir de nouvelles sanctions. Il s'agit du troisième tir d'ICBM mené par Pyongyang depuis cet été, les deux premiers ayant eu lieu en juillet.

Dans la nuit du 28 novembre, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique intercontinental. L'ICBM a survolé le Japon et a parcouru près de 1 000 km en un peu moins d'une heure.

