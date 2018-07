Nouvelle organisation pour le groupe Eurowings

Alors que Lufthansa n’a pas encore totalement levé les inquiétudes sur l’avenir de sa filiale belge Brussels Airlines, le patron du groupe Eurowings, Thorsten Dirks, a levé le voile sur la nouvelle structure de son groupe. Après les premiers projets communs réussis, Eurowings et Brussels Airlines franchissent ainsi, en définissant le rôle de chacun au sein du groupe Eurowings, les prochaines étapes décisives du processus d'intégration. Brussels Airlines deviendra le centre de compétence long-courrier du groupe Eurowings, dirigeant ainsi toutes les activités long-courriers de l'ensemble du groupe au départ de Bruxelles. Par ailleurs, la compagnie aérienne participera activement à la stratégie de croissance paneuropéenne du groupe Eurowings en devenant l'opérateur pour l'expansion vers d'autres bases aéroportuaires dans la partie francophone et néerlandophone de l'Europe. « Le lancement réussi des vols long-courriers Eurowings exploités par Brussels Airlines au départ de Düsseldorf vers New York, Fort Meyers et Miami en avril dernier confirme l'expertise long-courrier de la compagnie basée à Bruxelles, a déclaré Thorsten Dirks, CEO d'Eurowings Group. En seulement cinq mois, Eurowings et Brussels Airlines ont réussi à établir une base long-courrier à Düsseldorf, renforçant ainsi le groupe dans l'un de ses principaux aéroports allemands. »

Parallèlement, Eurowings prendra, depuis Cologne, la responsabilité de toutes les activités court-courriers du groupe Eurowings. En se concentrant sur le trafic européen point à point, le bureau de Cologne sera en charge de l'ensemble du portefeuille court-courrier du groupe Eurowings. Les deux compagnies aériennes continueront d'exploiter des vols long-courriers et court-courriers au départ de leurs bases respectives de Bruxelles, Cologne, Düsseldorf et Vienne. Cela signifie également que malgré la création de deux centres de compétence à Bruxelles et à Cologne, des fonctions pour les opérations long-courriers et court-courriers resteront sur les deux sites. Il est prévu de mettre le nouveau dispositif en œuvre en 2019. Au total, le groupe Eurowings opérera à partir de plus de 20 bases européennes.