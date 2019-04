L'Estonie accueille le 16 et le 17 avril la nouvelle édition de l'exercice Ramstein Alloy.

L'Estonie accueille, les 16 et 17 avril, l'édition 19-1 de l'exercice Ramstein Alloy. L'Allemagne, la Pologne et la Suède y participeront. Cet entraînement vise à développer l'interopérabilité des alliés dans le cadre des missions de police du ciel et à renforcer la coopération des forces aériennes de l'OTAN. L'objectif est de développer les compétences des équipages pour les procédures de réaction rapide, déclenchées notamment lors de l'interception d'un aéronef intrus.

Dans le cadre de l'exercice Ramstein Alloy, la Pologne déploiera des avions de combat F-16, actuellement employés dans le cadre de la mission de police du ciel dans les baltiques et stationnés sur la base aérienne de Siauliai, en Lituanie. Ils s'entraîneront aux côtés des Eurofighter Allemands et des Gripen Suédois. A cette occasion, un C-27 lituanien participera également à l'entraînement et devra être intercepté. Plusieurs scenarii ont été imaginés pour l'occasion. Les avions de combat devront notamment s'entraîner aux combats air-air.

L'exercice Ramstein Alloy a vu le jour en 2016 et est organisé trois fois par an, pendant deux jours. Il permet de renforcer l'interopérabilité des forces et de démontrer aux alliés que l'OTAN reste engagé dans la protection de l'espace aérien européen.

Plusieurs missions de police du ciel ont ainsi lieu au dessus de l'Union Européenne, notamment dans les baltiques et en Islande. C'est ainsi que l'Italie vient de mettre fin à un déploiement d'un mois en Islande, au cours duquel des Eurofighter ont été mobilisés. Ces derniers ont réalisé deux interceptions, les 18 et 28 mars. Dans les deux cas, il s'agissait d'un Tu-142 russe. Ce déploiement a également permis à l'Italie de réaliser des missions d'entraînement avec les forces islandaises et plus précisément aux côtés d'hélicoptères des gardes cotes.