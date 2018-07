Nouvelle édition de l'exercice Ramstein Alloy

Plusieurs forces aériennes de l'OTAN et partenaires de l'organisation se sont réunies pour conduire l'exercice Ramstein Alloy. Il s'agit de la seconde édition de cet entraînement en 2018.

Les 26 et 27 juin, dix nations européennes se sont retrouvées afin de mener l'exercice Ramstein Alloy 18-2. Plusieurs vols d'entraînement ont été réalisés dans le but de renforcer l'interopérabilité des forces et de les préparer à conduire des missions de police aérienne.

Parmi les pays participants on retrouvait la France, l'Espagne et le Portugal, actuellement engagés dans la mission de police du ciel au-dessus des Etats baltes. La Norvège et la Pologne ont aussi participé à l'exercice, aux côtés de la Suède et de la Finlande. « La Lituanie, la Lettonie et la nation hôte qu'est l'Estonie ont également contribué à l'exercice avec du personnel de commandement et de contrôle », rapporte l'OTAN.

Différents scenarii de vol étaient planifiés sur les deux jours afin d'entraîner les forces aériennes à la conduite d'oéprations régulièrement menées dans le cadre des missions de police aérienne. Des exercices d'interception, de recherche et sauvetage, de combat aérien ainsi que de commande et contrôle étaient ainsi organisés. « Un avion de transport C-27 lituanien a simulé une perte de communication lors de son entrée dans l'espace aérien de la Finlande. Des avions de combat F-18 finlandais ont intercepté l'avion et l'ont escorté avec succès à l'extérieur de l'espace aérien avant que les F-16 portugais prennent le relais », précise l'OTAN.

Les entraînements de police du ciel organisés dans le cadre de l'OTAN sont essentiels afin de développer l'interopérabilité des forces, de façon à ce que celles-ci se tiennent prêtes pour la conduite des missions opérationnelles. « Pour les pays qui ne disposent pas de capacités de police aérienne tels que les trois Etats baltes, les alliés peuvent intervenir en rotation pour sécuriser le ciel de la région », rappelle l'OTAN.