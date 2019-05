Nouvelle édition de l'exercice aérien ACE 19

La Norvège, la Finlande et la Suède accueillent la nouvelle édition de l'exercice aérien ACE19.

La force aérienne finlandaise a annoncé le 21 mai la tenue de l'exercice ACE 19, qui a débuté le 22 mai. La Finlande, la Norvège et la Suède accueillent ainsi cet exercice, auquel plusieurs autres pays européens participent également. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Danemark et les Etats-Unis ont ainsi eux aussi déployés des moyens. Plus de 100 appareils seront ainsi mobilisés à cette occasion, localisés sur les bases aériennes de Bado (Norvège), de Kallax (Suède) et de Rovaniemi (Finlande).