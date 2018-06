Nouvelle-Aquitaine : Prix aéro pour lycéens et collégiens

Les résultats de la 16ème édition du Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine sont tombés. Les collégiens de l'établissement Pierre Loti à Rochefort ont remporté le 1er prix. Les lycéens de Jehan Dupérier à Saint-Médard-en-Jalles aussi.

Sur les 89 équipes inscrites au Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine créé en 2002 par le rectorat de l'Académie de Bordeaux et BAAS, huit ont défendu leur projet devant un jury de professionnels du secteur aéronautique et spatial le 24 mai dernier sur le site d'ArianeGroup au Haillan. Pas moins de 370 collégiens et lycéens ont concouru lors des sélections départementales. Un record de participation depuis la création de ce prix qui est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, l'A3F, la CCI Bordeaux Gironde,....

Une équipe du lycée professionnel Jehan Dupérier à Saint-Médard-en-Jalles a remporté le 1er Prix de la catégorie "Lycée". Chez les collégiens, ce sont les élèves de l'établissement Pierre Loti de Rochefort en Charente-Maritime qui l'ont emporté. Deux autres distinctions ont été remises par le jury : le Prix Long Vol au collège Samuel Duménieu de Montendre et le Prix 3AF au collège Olympe de Gouges de Cadaujac.

De nombreuses récompenses pour les finalistes

De nombreux cadeaux ont été attribués à l’ensemble des finalistes : les lycéens se sont partagé la somme de 7 000 euros offerte par le Conseil Régional. Quant aux collégiens, ils ont remporté des drones radiocommandés, des maquettes d’avion et de nombreux goodies des partenaires du Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine. Les lauréats du prix 3AF auront la chance de vivre l’expérience d’un simulateur de vol. Le magazine Air&Cosmos, hebdomadaire consacré à l’aéronautique et au spatial, a offert à chaque établissement présent à la finale un an d’abonnement numérique

Créé en 2002 par le rectorat de l'Académie de Bordeaux et BAAS, ce concours s’appuie sur un partenariat fidèle avec la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Association Aéronautique Astronautique de France (3AF), Cap Sciences, la CCI Bordeaux Gironde et sur le soutien des Conseils Départementaux.

PALMARES DU PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE 2018

Prix collégiens :

1 er Prix : Collège Pierre Loti – Rochefort (17)

2 ème Prix : Collège Elhuyar – Hasparren (64)

3 ème Prix : Collège Ausone – Bazas (33)

4 ème Prix : Collège Olympe de Gouges – Cadaujac (33)

Prix Long Vol : Collège Samuel Duménieu – Montendre (17)

Prix 3AF : Collège Olympe de Gouges – Cadaujac (33)

Prix lycéens :

1 er Prix : Lycée Jehan Dupérier – Saint-Médard-en-Jalles (33)

2 ème Prix : Lycée Maine de Biran – Bergerac (24)

3 ème Prix : Lycée Saint-Joseph – Oloron-Sainte-Marie (34)