Nouvelle acquisition aux Etats-Unis pour Mecadaq

Avec le rachat de la société américaine Hirschler Manufacturing, le Groupe Mecadaq conforte son implantation au plus près de Boeing.

Le Groupe Mecadaq compte désormais trois sites aux Etats-Unis avec le rachat de la société américaine Hirschler Manufacturing. Implantée dans la région de Seattle, cette dernière est spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de haute précision, exclusivement en métaux durs de type titane, inox et inconel. Réalisant un chiffre d'affaires de 9 M$, Hirschler Manufacturing est un fournisseur stratégique de grands donneurs d'ordre aéronautiques comme Spirit AeroSystems et Mitsubishi Heavy industries. Sans oublier Boeing auprès de qui Hirschler Manufacturing est référencée comme "supplier silver award". Le groupe Mecadaq avait d'ores et déjà un site dans l'Etat de Washington ainsi qu'un autre en Californie. Avec cette troisième opération de croissance externe en moins de 24 mois, Mecadaq porte son chiffre d'affaires consolidé à près de 60 M€.