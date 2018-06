Nouvel apport de capital pour Volotea

Cinq nouveaux investisseurs viennent à la fois renforcer le capital de la compagnie aérienne low cost et remplacer CCMP et Corpfin qui ont accompagné le lancement de Volotea en 2011.

La compagnie aérienne low cost Volotea bénéficie d'un nouvel apport de capital avec l'arrivée de cinq sociétés d'investissements privées basées aux Etats-Unis et en Europe. Les nouveaux arrivants remplacent également les fonds CCMP et Corpfin qui ont participé au lancement de Volotea en 2011. Un renouvellement qui s'accompagne aussi d'une augmentation de la part du capital détenue par les fondateurs et l'équipe de direction. Ceux qui ont décidé de miser sur la croissance de Volotea : Elysium LLC, HRS Management, Meridia Capital, Rijn Capital et Rocinante. L'opération intervient peu de temps après que le transporteur ait annoncé l'ouverture de 60 liaisons supplémentaires pour la saison d'été, portant le total à 293 lignes connectant 78 capitales régionales européennes dans 13 pays.

Exploitant un parc de 32 avions, dans un mixte Airbus A319 et Boeing 717, Volotea compte transporter entre 5,7 et 6 millions de passagers en 2018. L'année dernière, la compagnie aérienne a transporté plus de 4,8 millions de passagers et 15 millions depuis son premier vol en 2012. Employant désormais 875 personnes, le transporteur opère depuis douze bases dont trois ouvertes récemment : Bilbao, Marseille et Athènes. Outre Marseille, Volotea dispose de quatre autres bases en France : Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse.