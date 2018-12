Nouveau tir d'essai du missile MBDA Sea Venom-ANL

MBDA et la DGA viennent de réaliser un nouveau tir d'essai du missile antinavire léger Sea Venom-ANL qui équipera à terme le futur Airbus Helicopters HIL et l'AW159 Wildcat de la Royal Navy.

Le programme franco-britannique de missile antinavire léger Sea Venom-ANL conçu et développé par MBDA vient de franchir une nouvelle étape avec un nouveau tir d'essai qui a permis "de confirmer la capacité d'accrochage avant tir du Sea Venom-ANL, l'opérateur utilisant les images provenant de l'autodirecteur à infrarouge du missile pour désigner la cible avant le tir". L'essai s'est déroulé au centre d'essai de l'Ile du Levant depuis un hélicoptère d'essai Dauphin de la DGA. Le missile de MBDA peut être tiré depuis un large éventail de plateformes mais il sera d'abord utilisé sur l'AW159 Wildcat de la Royal Navy, puis sur le futur hélicoptère interarmées léger (HIL) français qui s'appuie sur l'Airbus Helicopters H160. Le démarrage des essais de qualification du missile est prévu pour 2019, indique MBDA.

Le Sea Venom-ANL est un missile rasant de 120 kg. Il est conçu pour permettre aux forces navales de traiter un large spectre de menaces : patrouilleurs rapides, corvettes et cibles côtières. Il peut être tiré à la fois en mode accrochage avant tir (LOBL) et accrochage après tir (LOAL), "grâce à la transmission de données bidirectionnelles et à l'autodirecteur à imagerie qui permet à l'opérateur de contrôler l'engagement, d'ajuster le point de visée, de sélectionner une nouvelle cible ou encore d'abandonner la mission si nécessaire".