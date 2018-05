Nouveau succès pour le Land Ceptor

Le système de défense air-sol Land Ceptor, produit par le missilier MBDA, a réussi un nouvel essai. Le test a été mené en Suède, à Vidsel.

Le 28 mai, MBDA a annoncé avoir conduit avec succès une démonstration de tir avec son système Land Ceptor. Cet essai représente « une étape majeure pour le projet avant son entrée en service au sein de l'armée britannique », rapporte l'industriel.

Lors de cet essai, l'ensemble du système Land Ceptor a été testé. Une séquence complète a été conduite, de la détection de la cible jusqu'à son interception, en passant par l'échange de données entre le système de commandement et le missile. L'essai a été mené en condition réelle, s'appuyant sur le radar Giraffe-AMB, sur le système de contrôle et de commandement (C2) et sur la liaison de données.

Equipé du missile sol-air CAMM (common anti-air modular missile), le Land Ceptor permet d'intercepter et de neutraliser les menaces détectées à courte et moyenne portée. Il peut ainsi intervenir dans un rayon de 25 km. Le Land Ceptor viendra remplacer le système Rapier au sein de la British Army et permettra aux forces britanniques de détruire des cibles complexes.