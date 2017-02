Nouveau salon Air France au terminal 2G de Roissy CDG

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le salon est équipé de canapés, de fauteuils et d'un espace douches. Un espace restauration, de style "brasserie parisienne", est à la disposition des passagers. A partir du mois de mai, un boulanger y préparera des viennoiseries devant les passagers.

A compter du 1er mars 2017, Air France proposera à ses clients affaires et Elite Plus l'accès à un nouveau salon au terminal 2G. S'étendant sur une superficie de 730 mètres carrés, il est très proche des portes d'embarquement.

