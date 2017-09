Nouveau relais hermétiquement scellé et construit pour résister à des applications aérospatiales, de défense et marines extrêmes

Relais série CII FC-325 de TE Connectivity (TE), 3 pôles, 25 A, sans verrouillage

Conçu pour des applications de charges de lampe, moteur et inductives difficiles – Qualification spécifications MS27418

Opérationnel dans des environnements rudes et hostiles – hermétiquement scellé et boîtier métallique anti-corrosion

Le relais, série CII FC-325 de TE, est un relais 3 pôles, 25 A, sans verrouillage et scellé hermétiquement, intégralement soudé, avec une conception de contacts à ouverture/fermeture double. Conçus pour des charges telles que des lampes, des moteurs et inductives difficiles pour les marchés de l’aérospatiale, de la défense et de la marine, ces produits sont excellents pour les environnements extrêmes. Qualifiés selon les spécifications MS27418, les relais de la série FC-325 sont construits dans un boîtier d’un volume de 55 cm³ et ne pèsent que 0.2 kg.

Configurée comme un 3PST/NO (DM), la conception de contact à ouverture/fermeture double de la série CII FC-325 partage la charge entre les deux blocs de contacts, offrant une capacité supérieure aux conceptions d’armature équilibrée similaires. La conception entièrement hermétique du relais constitue une alternative fiable à des relais similaires scellés par soudure, réduisant les possibilités de pénétration de FOD ou de fuites à l’atmosphère. Les relais FC-325 de TE offrent à la fois des configurations de blocs de jonction ou bornes en crochet à souder, et des bobines de 28 VCC ou 115 VCA, ainsi que des adaptations à la demande.

Les produits sont en stock chez TTI Europe, avec une assistance à la conception disponible.

Avantages clés

Diminution des possibilités de pénétration de FOD ou de fuites avec la conception intégralement soudée

Réduction de l’usure avec la conception d’ouverture/fermeture double

Gain de place avec un boîtier métallique compact anti-corrosion

Conçu pour des charges difficiles, lampes, moteurs et inductives

Qualification aux spécifications MS27418

Options blocs de jonction ou bornes en crochet à souder, bobines de 115 VCA ou 28 VCC

Opérationnel dans des environnements rudes et hostiles car scellé hermétiquement

Caractéristiques électriques

Rigidité diélectrique au niveau de la mer : Entre bobine et boîtier - 1250 Vrms ; tous les autres points - 1500 Vrms

Rigidité diélectrique à 25 000 m : 500 Vrms (tous points)

Résistance d’isolation à 500 Vcc : Valeur initiale - 100 MΩ min ; test après durée de vie et environnemental : 50 MΩ min

Chute de tension dans le contact sous courant nominal : Valeur initiale - 150 mV max ; après durée de vie - 175 mV max

Caractéristiques mécaniques

Plage de températures : de -70°C à +125°C

Altitude : 25 000 m

Vibrations sinusoïdales : 10 g/5 - 1000 Hz

Chocs mécaniques : 50 g / 11 ms

Applications et marchés