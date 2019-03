Nouveau record pour le Bombardier Global 7500

Un jet d'affaires Bombardier Global 7500 a quitté l’aéroport de Westchester County à White Plains, New York, à 6 h 26, heure locale le 27 mars 2019, pour arriver à l’aéroport de Londres-Luton à 15 h 52, heure locale, effectuant cette mission transatlantique en 5 heures et 26 minutes sous des vents saisonniers. Le record est en attente d’homologation par la National Aeronautic Association des États-Unis.

Au cours du vol, l’avion a atteint une vitesse maximale de Mach 0,925, avec une vitesse moyenne de Mach 0,92.

C'est en fait le troisième vol notable du Global 7500 puisque plus tôt ce mois-ci, il effectuait le plus long vol de toute l’aviation d’affaires avec une mission de 8 152 milles marins (soit 15 097,5 km) entre Singapour et Tucson, atterrissant avec 4 300 lb (soit 1,9 t) de réserves de carburant, ce qui représente une heure et demie de vol supplémentaire.

Cette semaine, il battait un record de vitesse sur un vol de Los Angeles à New York en 3 heures et 54 minutes, en maintenant une vitesse de Mach 0,925 durant plus de deux heures.