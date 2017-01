Nouveau record de trafic pour Nice Côte d'Azur

L'aéroport de Nice Côte d'Azur, premier aéroport de province française, a battu un nouveau record de trafic en 2016, à 12,4 millions de passagers, en croissance de 3,4% par rapport à 2015.

Le trafic international se monte à un peu plus de 7,9 millions de passagers, en hausse de 3,6%.

En 2016, la barre des 12 millions de passagers a été atteint seize jours avant la date où elle avait été dépassée en 2015, précise la direction de l'aéroport. 2016 a été marquée par un excellent premier semestre. De juillet à octobre, le trafic a souffert des premiers effets du Brexit, l'attentat du 14 juillet et de l'impact des grèves. Malgré une croissance de capacités de 5,2%, la croissance a été fortement freinée sur cette période à +1%. Le redémarrage de la saison d'hiver IATA 2016/2017 a permis que la croissance reparte à +5,6%, avec notamment l'ouverture de 10 nouvelles dessertes et la dynamique de l'activité de congrès et de voyage d'affaires, comparée à la période de 2015 qui avait suivi les attentats du 13 novembre à Paris.