Nouveau logo pour Air Tahiti Nui

Pour célébrer la vingtième année de sa création, Air Tahiti Nui se dote d'un nouveau logo qui habillera tous les avions de la flotte de la compagnie aérienne et pour commencer le premier Boeing 787-9 d' Air Tahiti Nui dont la réception est programmée pour le mois d'octobre prochain. Le mois suivant suivront les festivités de l'anniversaire qui sera célébré le 20 novembre. D'ici là, Air Tahiti Nui aura dévoilé les nouvelles cabines de ses Boeing 787-9. Le logo reprend les motifs uniques des tatouages des îles qui composent l'archipel polynésien.

