Nouveau client pour le Bombardier Q400 à 90 sièges

Le loueur CIB Leasing a converti une commande de cinq Bombardier CRJ900 en turbopropulseur Q400 dans sa version à 90 sièges lancée par la compagnie aérienne indienne SpiceJet.

Lancée par la commande de 50 exemplaires passée par la compagnie aérienne indienne SpiceJet, la version à 90 sièges du turbopropulseur Bombardier Q400 compte désormais un deuxième client : le loueur CIB Leasing pour Industrial Bank Financial Leasing. Ce dernier a en effet converti une partie de sa commande initiale pour dix jets régionaux Bombardier CRJ900 en cinq Q400 aménagés pour 90 passagers. Une version qui a d'ailleurs été certifiée cet été par Transports Canada, les autorités canadiennes de l'aviation civile. Bombardier est venue progressivement à cette version à 90 sièges, passant par l'étape intermédiaire des 86 sièges, version qui compte d'ailleurs deux clients dont Philippines Airlines. Plus long que l'ATR 72-600, le Q400 profite donc d'une longueur cabine que Bombardier aura réussi à optimiser au maximum tout en continuant les améliorations : augmentation de 907 kg de la charge utile et réduction des coûts maintenance en augmentant les intervalles des "visites" A et C de 600/6000 heures de vol à 800/8000 heures de vol.